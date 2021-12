Comissão de Ética analisa denúncia contra Geddel

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República vai analisar nesta segunda-feira, 21, se abre ou não processo para investigar a conduta do ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima (PMDB), no caso deflagrado por entrevista concedida pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, na qual acusa secretário de governo de pressioná-lo para liberar empreendimento imobiliário em Salvador.

As obras do empreendimento La Vue (Ladeira da Barra) estão suspensas desde sexta-feira por determinação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O órgão entende que as obras podem afetar a área do entorno, que é tombada. Geddel comprou um apartamento no edifício, na planta.

Órgão vinculado à Presidência, a Comissão de Ética Pública fiscaliza a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal. O colegiado não tem poder para punir nenhum servidor público, no entanto, como é um órgão consultivo do presidente da República, pode recomendar ao chefe do Executivo sanções a integrantes do governo.

As acusações de Calero contra Geddel também podem ser investigadas no Congresso Nacional.

Parlamentares de oposição ao governo do presidente Michel Temer querem a demissão do ministro e prometem acionar o Ministério Público pedindo a investigação do caso. Governistas preferem aguardar os desdobramentos da situação e saem em defesa de Geddel.

Em entrevista no sábado, Geddel confirmou que é proprietário de um imóvel, mas negou que tenha pressionado o ex-colega de ministério a liberar a construção e disse "lamentar" e "repelir" as declarações de Calero. Ele admitiu que conversou com Calero sobre o empreendimento, mas que não houve pressão, e sim "ponderação". Geddel disse que a conversa foi para reforçar a importância de uma obra que garante centenas de empregos.

