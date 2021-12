Comissão da Verdade vai ouvir em Feira oito vítimas da ditadura militar

Alvo de repressão do regime militar instaurado no Brasil, onde se estima que cerca de 80 pessoas teriam sido perseguidas, presas e torturadas por agentes da ditadura, Feira de Santana (situado a 100 km de Salvador) será palco da primeira audiência pública da Comissão Estadual da Verdade (CEV), nesta quinta-feira, 30.

A comissão vai colher inicialmente os depoimentos de oito pessoas que, à época do golpe de 1964, foram vítimas da ditadura. A audiência vai acontecer no auditório do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, das 9h às 18 h.

Prestarão depoimento o vice-prefeito de Feira, Luciano Ribeiro, o economista Sinval Galeão, o professor Hosanah Leite, o contador Estevão Moreira, o ex-deputado federal Beraldo Boaventura, juiz aposentado Antonio Pinto, advogado Celso Pereira e Maria Ferreira de Santa Bárbara.

Fatos regionais

A educadora, ex-vereadora e ex-deputada estadual, Amabília Almeida, integrante da CEV, informou que o evento está sendo coordenado pela Comissão da Verdade de Feira de Santana, composta por representantes da Arquidiocese, OAB, Uefs, Sinjorba, ABI, Conselho de Igrejas Evangélicas e MOC (Movimento de Organização Comunitária).

Coube a esse grupo fazer o levantamento de forma regional dos fatos ocorridos nos anos que se seguiram ao golpe militar, explicou Amabília, que também chegou a perder os direitos políticos.

"As perseguições não ocorreram apenas em Feira, onde o então prefeito Chico Pinto resistiu, foi deposto do cargo e preso. Elas também ocorreram em municípios vizinhos, como Irará, Serrinha e outros municípios", diz ela.

Integrante da ala autêntica do MDB e referência das esquerdas durante o regime militar, Chico Pinto foi cassado duas vezes: quando prefeito de Feira de Santana (1964) e como deputado federal (1974), por ter discursado no plenário da Câmara contra a visita do ditador Augusto Pinochet ao Brasil, a convite do general-presidente Ernesto Geisel.

Amabília Almeida lembra que as perseguições foram intensas em toda a região de Feira e na Bahia. Em Brotas de Macaúba, na Chapada Diamantina, diz ela, o ex-capitão Carlos Lamarca, que deserdou do Exército para aderir ao movimento revolucionário, foi assassinado, em 1971, numa grande operação militar na fazenda Buriti Cristalino.

Na ocasião foi morto o estudante Luiz Antonio Santa Bárbara, integrante do MR-8 , que, como Lamarca, cumpria a missão de organizar a resistência ao regime militar.

O economista Sinval Galeão, coordenador da Comissão da Verdade de Feira de Santana, é um dos que irão depor nesta quinta. Foi ele que, ainda estudante, criou a Frente de Mobilização Social de Reformas de Base - a grande bandeira de João Goulart que provocou resistências nas classes dominantes.

"Veio o golpe, fui preso e torturado por militares de uma tropa do Exército de Alagoas, que se deslocou para a cidade por pedido do general Juracy Magalhães", lembra ele. "Mas não estamos buscando a revanche nem cobrando punição a ninguém. Queremos reconstituir os fatos históricos ocorridos entre 1964 e 1985, que têm poucos registros, sobretudo em Feira de Santana".

O professor universitário Hosanah Leite, que era dirigente do Comitê do Partido Comunista (PCB) em Feira, lembra que foi detido com dez companheiros, em 1972, por agentes do DOI-CODI, órgão subordinado ao Exército, e da Polícia Federal.

"Fomos presos, recambiados para Salvador, alguns de nós, inclusive eu, torturados", recorda, Hosanah, depois anistiado. Mais do que a dor da tortura física, compara ele, a tortura psicológica perdura por toda a nossa vida".

