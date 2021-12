Comissão da Câmara aprova contas de 2013 de ACM Neto

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Salvador aprovou nesta segunda-feira, 14, as contas de 2013 do prefeito ACM Neto. Ainda não há data prevista para apreciação pelo plenário da Casa.

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) havia aprovado as contas do gestor com ressalvas no final do ano passado. O parecer do TCM foi seguido pela maioria dos integrantes da Comissão de Finanças (cinco de sete membros).

Presidente do colegiado, o vereador Cláudio Tinoco (DEM) informou que os vereadores oposicionistas Aladilce Souza (PCdoB) e Silvio Humberto (PSB) não compareceram à reunião na qual foram aprovadas as contas de Neto, relativas ao seu primeiro ano de gestão. As últimas quatro contas do ex-prefeito João Henrique foram rejeitadas.

Recesso

Uma das áreas nas quais prefeitura e governo protagonizaram uma disputa este ano, a estabilização de encostas terá R$ 65,2 milhões investidos por Neto em 2016, de acordo com Tinoco, relator do Orçamento.

Com a votação da peça orçamentária, a Câmara encerrou a votação de projetos do Executivo previstos para este ano e se prepara para entrar em recesso. Amanhã, a Câmara realiza a primeira audiência pública do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador, às 8h30. São previstas 16 audiências até abril do próximo ano.

