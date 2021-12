Comissão começa a discutir parecer pelo afastamento de Dilma

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o pedido impeachment da presidenta Dilma Rousseff, está discutindo neste momento o parecer do relator, Jovair Arantes (PTB-GO), favorável ao prosseguimento do processo de afastamento do cargo da presidenta. Pelos critérios da comissão, que tem 65 membros titulares, um deputado falará a favor do parecer e outro contra.

Cada parlamentar tem direito a 15 minutos para defender sua posição, contra ou a favor do impeachment. O primeiro a falar foi Evair de Melo (PV-ES), que defendeu a aprovação do relatório. A seguir, falou o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), contra o parecer de Jovair Arantes. Depois, o deputado Rogério Marinho (PSD-RN), defendeu a aprovação do relatório. Neste momento, é a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), quem fala contra o impeachment.

Ate o momento, não foi divulgado o número de inscritos psara discutir a matéria, mas há um acordo para que a reunião da comissão termine às 3h da madrugada de sábado, com a aprovação de um requer de encerramento das discussões. No entanto, como o acordo entre os líderes e a presidência da Câmara previa o início dos debates para as 15h de hoje e só foram iniciados às 16h20, muitos deputados defendem que os trabalhos se estendam até as 4h20. O presidente da comissão, Rogério Rosso, na abertura dos trabalhos, convidou a Advocacia-Geral da União (AGU) para acompanhar a sessão e anunciou que ao final dos debates concederá ao representante da presidenta 15 minutos para falar sobre o relatório.

