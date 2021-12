Comissão aprova por unanimidade rejeição das contas de JH

A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Salvador aprovou por sete votos a zero o parecer do relator Sandoval Guimarães, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas do Município (TCM), que rejeitou as contas da gestão de João Henrique, de 2009. A votação aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12.

Agora, o próximo passo da Comissão é publicar a decisão desta segunda no Diário Oficial do Município para que a votação no plenário da Câmara dos Vereadores de Salvador seja agilizada. O vereador Alfredo Mangueira, que informou que pediria vista do relatório - o que causaria atraso na votação - desistiu depois da apresentação do relatório, nesta manhã, por considerar o documento suficiente para acompanhar o parecer do TCM.

As contas referentes ao exercício de 2010 também estão nos planos da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para que também sejam levadas a plenário. Caso a Câmara acompanhe a decisão do parecer do TCM, em qualquer das contas, o prefeito João Henrique pode ficar inelegível pelos próximos oito anos.

As contas de 2009 estavam sub judice, porque o prefeito entrou na justiça com liminar, solicitando tempo para apresentar documentação.

Integram a Comissão, além de Sandoval Guimarães, presidente do colegiado, os vereadores Olívia Santana (PCdoB), Marta Rodrigues (PT), Paulo Câmara (PSDB), Orlando Palhinha (PP), Heber Santana (PSC) e e Alfredo Mangueira (PMDB).

* Com informações de Rita Conrado

adblock ativo