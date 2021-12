Comissão aprova cotas para ter mais deputados negros

O número de parlamentares negros na bancada federal baiana, atualmente reduzido a quatro deputados - Luiz Alberto (PT), Antonio Brito (PTB), Walmir Assunção (PT) e Bispo Marinho (PRB) - poderá saltar para 19, caso seja aprovada a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que cria cotas para parlamentares negros nas Assembleias Legislativas, na Câmara Distrital e na Câmara Federal.

A admissibilidade da PEC foi aprovada, nesta quarta-feira, 30, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. O mérito da proposta ainda depende da análise de uma comissão especial que será instalada pela presidência da Casa.

O deputado baiano Luiz Alberto (PT), que é autor da projeto, está otimista de que, superadas todas as etapas de debates e ajustes, a PEC será aprovada.

"É uma matéria relevante para o País e para a democracia brasileira", diz o petista, informando que dos 513 deputados federais menos de 5% são negros. "Uma distorção grave de representação que precisa ser corrigida", afirma.

Censo é referência

O projeto não muda o número atual de parlamentares. O percentual reservado para os deputados oriundos da população negra corresponderá a dois terços do percentual de pessoas que tenham se declarado pretas ou pardas no último censo demográfico do IBGE na circunscrição do pleito, desde que o número de lugares reservados não seja inferior a um quinto ou superior à metade do total de cadeiras.

Por essa regra, no caso da Câmara dos Deputados, considerando os 513 parlamentares, o número de negros não poderá ser inferior a 100 e superior a 257.

O deputado Luiz Alberto explicou que para preencher as vagas destinadas a negros serão realizadas eleições específicas, simultâneas às eleições para preencher as demais. "O eleitor dará dois votos: para um candidato negros e para os demais".

Ele disse que não incluiu os legislativos municipais no projeto, por considerar que a população negra é bem representada nesta esfera.



Única mulher negra a ocupar o cargo de vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento (PV) aplaudiu a iniciativa. "Para mudar a realidade do País, em que a população é majoritariamente negra, temos que nos fazer representar nos diversos espaços políticos", afirmou Célia.

A vice-prefeita acredita que só com uma participação mais efetiva no parlamento, a comunidade negra terá como agilizar as políticas de promoção da igualdade tão desejadas. "As organizações de promoção racial e os demais setores da sociedade têm o dever de fazer do Brasil um País mais equânime", ressalta.

