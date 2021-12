Começa sessão para votação de destaques do projeto do pré-sal na Câmara

O plenário da Câmara dos Deputados iniciou na noite desta segunda-feira, 24, a sessão para votação dos destaques do projeto de lei que muda as regras de exploração do pré-sal. Neste momento, estão presentes 382 deputados, dos quais 354 registraram presença no plenário, acima dos 257 necessários para apreciar a matéria.

Os parlamentares haviam iniciado as discussões sobre a Medida Provisória 739, que permite a revisão de benefícios sociais como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade, mas houve pedido de retirada de pauta.

O texto-base do projeto do pré-sal foi aprovado na Câmara, mas ainda é preciso apreciar os destaques para concluir a votação da proposta. Sem isso, ele não pode ser sancionado pela Presidência da República. Como o projeto iniciou sua tramitação no Senado, se qualquer destaque for aprovado e modificar o texto que chegou na Câmara, ele terá que voltar ao Senado.

