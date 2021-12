Começa sessão no STF que analisa afastamento de Renan

A sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que vai analisar a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello de afastar o senador Renan Calheiros (PMDB) da presidência do Senado foi iniciada por volta das 14h (horário de Brasília; às 13h, em Salvador).

Na primeira etapa, o ministro lê seu relatório e depois fará uma sustentação oral. Em seguida, é iniciada a votação. O peemedebista não esteve no Congresso nesta manhã e acompanha a decisão de casa.

Renan se negou a receber a notificação que determinava seu afastamento. A Mesa Diretora do Senado comunicou o STF de que iria aguardar a decisão dos demais ministros.

A argumentação para o afastamento de Renan é que réu em processo não pode estar na linha sucessória da presidência. Com isso, o peemedebista teria que deixar o comando do Senado.

