Começa sessão do Conselho de Ética para análise do processo contra Cunha

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados retomou na manhã desta quinta-feira, 10, a reunião que tem como primeiro item o processo por quebra de decoro parlamentar do presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O tópico número dois é o caso do líder do PSOL, Chico Alencar (RJ).

Parlamentares de oposição já recolheram assinaturas pedindo que o primeiro ponto de discussão seja o projeto de resolução pedindo o afastamento cautelar de Cunha da presidência da Câmara.

Aliados do peemedebista foram os primeiros a chegar. A sessão foi aberta com um quórum de 20 deputados.

