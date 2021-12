Começa neste domingo legislatura dos vereadores eleitos em 2016

O dia 1º de janeiro, além de ser o primeiro dia do ano novo, é também o começo de uma nova legislatura na Câmara Municipal de Salvador. Ao todo, 43 vereadores trabalham (ou deveriam) em prol da cidade. Entre as funções desses homens e mulheres que foram eleitos em outubro, mas tomam posse neste domingo, 1º, estão legislar (criar leis), fiscalizar o Executivo (as ações da prefeitura) e representar a população.

Não existe um perfil padrão entre os que foram eleitos para assumir uma cadeira entre os anos de 2017 e 2020, mas algumas figuras se destacam. Um exemplo é o pagodeiro Igor Kannário (PHS), que está entre os mais votados e promete 'causar' na Casa Legislativa.

De acordo com a socióloga Ângela Guimarães, é fundamental que o cidadão acompanhe de perto as atuações dos parlamantares e cobrem o que prometeram durante o período eleitoral.

"Cada eleitor deveria levar a sério seu papel cidadão de fiscalizar a atuação dos poderes públicos, pois isto é uma prerrogativa constitucional e um direito que lhe assiste".

A socióloga lembra ainda que, se o cidadão deixa de fiscalizar, mais espaços para processos de corrupção ou de interesses privados são abertos.

"Cabe ao povo cobrar, sugerir, criticar, haja vista que o mandato legislativo se propõe a representar os interesses da maioria. O vereador, ou qualquer outro parlamentar, não deve renunciar a seu compromisso com a população".

Vereadores Reeleitos

Aladilce (PC do B)

Alfredo Mangueira (PMDB)

Ana Rita Tavares(PMB)

Beca (PPS)

Carballal (PV)

Carlos Muniz(PTN)

Cátia Rodrigues (PHS)

Claudio Tinoco (DEM)

Duda Sanches(DEM)

Edvaldo Brito (PSD)

Geraldo Júnior(SD)

Héber Santana (PSC)

Hilton Coelho (PSOL)

Isnard Araujo(PHS)

Joceval Rodrigues (PPS)

Kiki Bispo(PTB)

Léo Prates (DEM)

Luiz Carlos (PRB)

Moíses Rocha (PT)

Odiosvaldo Vigas (PDT)

Palhinha (DEM)

Paulo Câmara (PSDB)

Sabá (PV)

Sílvio Humberto (PSB)

Suíca (PT)

Tiago Correia (PSDB)

Toinho Carolinho(PTN)

Trindade (PSL)

Os iniciantes na Câmara

Aleluia (DEM)

Daniel Rios (PMDB)

Felipe Lucas (PMDB)

Hélio Ferreira (PC do B)

Igor Kanário (PHS)

Ireuda Silva (PR)

Lorena Brandão (PSC)

Marcelle Moraes(PV)

Rogéria Santos (PRB)

Sidninho (PTN)

Voltando

Atanázio Júlio (PSDB)

Marta Rodrigues (PT)

Maurício Trindade (DEM)

Paulo Magalhães Jr(PV)

Téo Senna (PHS)

