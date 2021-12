O presidente da Comissão Especial do Impeachment no Senado, Raimundo Lira (PMDB-PB), abriu no período da manhã desta sexta-feira, 6, a sessão para a votação do relatório do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) pela admissibilidade do impedimento da presidente Dilma Rousseff na Casa. Pouco depois da abertura, a sessão foi suspensa por uma questão peculiar.

Após discussão entre parlamentares da oposição e do governo, o presidente decidiu pela suspensão de cinco minutos a fim de trocar a campainha usada para repreender as manifestações mais exaltadas no plenário.

Pelo rito da sessão desta sexta, Anastasia terá direito a uma fala sobre o relatório apresentado na última quarta-feira, após as primeiras comunicações. Em seguida, os líderes de partidos e blocos partidários terão, cada um, cinco minutos para encaminhar a orientação de voto.

A votação será eletrônica, mas os senadores que quiserem terão o direito de anunciar seu voto em dez segundos.

Composta de 21 membros, a comissão precisa de maioria simples (11 votos) para aprovar o relatório.

Eduardo Rodrigues, Luísa Martins e Isabela Bonfim | Estadão Conteúdo Começa a reunião da comissão do impeachment no Senado; veja

adblock ativo