Começa a corrida pela presidência do Judiciário baiano

Foi dada a largada, esta semana, do processo de escolha dos cinco novos integrantes da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Bahia para o biênio 2016-2017. No próximo dia 20, os 52 desembargadores vão eleger, dentre os magistrados mais antigos, quem sucederá o desembargador Eserval Rocha na presidência e os quatro ocupantes dos cargos de 1º vice-presidente, 2º vice, corregedor-geral de Justiça e corregedor das comarcas do interior.

Já se habilitaram à disputa pela presidência os desembargadores Ivete Caldas, Maria do Socorro Barreto Santiago, o atual corregedor-geral de Justiça, José Olegário Monções Caldas, e Rosita Falcão - que também se inscreveu para os cargos de corregedor-geral e corregedor das comarcas do interior.

A magistrada é a sexta desembargadora mais antiga da corte - portanto, fora do grupo dos cinco mais antigos elegíveis -, mas pleiteia, com medida liminar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o direito de disputar a presidência.

Em sua petição, Rosita argumenta que houve desistência da desembargadora Lícia Laranjeira de concorrer à presidência e que, como o próprio CNJ e o Supremo Tribunal Federal já entenderam, uma vez havendo recusa de algum dos cinco desembargadores mais antigos da Corte, o sexto mais antigo comporá o universo dos elegíveis.

Já a desembargadora Maria da Purificação da Silva, a segunda mais antiga no tribunal, ainda não decidiu os cargos que disputará. As inscrições se encerram na quinta-feira.

A permanência ou não da desembargadora Rosita Falcão na campanha - a conferir nos próximos dias - é apenas mais um ingrediente no processo sucessório.

Sem diálogo

Há poucos dias, quase se abriu a possibilidade de eleições diretas para escolha da Mesa Diretora, com a participação também de juízes do 1º Grau. A proposta foi derrubada em uma sessão tumultuada, em que desembargadores acusaram o presidente de querer dar um "golpe", ao tentar colocar a matéria em votação (ler abaixo) a poucos dias do pleito e sem respeitar os ritos regimentais.

O clima conturbado daquela sessão bem retrata o que vem sendo a gestão do presidente Eserval Rocha, apontado por alguns de seus pares de personalidade e temperamento "difíceis", "pouco afeito ao díálogo" com advogados, magistrados e servidores, e de exercer uma "administração monocrática", sem consultar o colegiado.

As críticas à atual gestão podem ser confirmadas nas declarações dos desembargadores que vão disputar a nova Mesa Diretora da Corte (leia abaixo).

Mas os desafios do futuro presidente do Tribunal de Justiça da Bahia vão além de imprimir à Corte uma gestão mais aberta ao diálogo e à transparência. Em época de crise, terá de administrar um orçamento apertado, que em 2015 é da ordem de quase R$ 2 bilhões.

E mais: ajustar as contas do tribunal para não ultrapassar o limite máximo de gasto permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Hoje, os gastos com pessoal do TJBA encostam no limite prudencial (5,7%), quando o máximo é 6% da receita corrente líquida (RCL) do Estado da Bahia.

Pouco dinheiro, portanto, para contratar mais servidores, sobretudo para a Justiça de 1º Grau - em que estudos do próprio tribunal mostram um déficit de 10 mil cargos -, e investir na informatização e modernização da administração.

Medidas que são urgentes para livrar o Tribunal de Justiça da Bahia da última posição na avaliação anual do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), referente ao ano de 2014. Segundo relatório divulgado no mês passado, o Judiciário baiano, considerado de médio porte, atingiu apenas 52,1% da meta estipulada pelo CNJ em relação à produtividade.

adblock ativo