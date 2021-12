Combate à corrupção será prioridade, diz novo diretor da Polícia Federal

O delegado Fernando Segovia assumiu na manhã desta segunda-feira, 20, o cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF). Durante cerimônia realizada no Ministério da Justiça, ele afirmou que a prioridade será o combate à corrupção e prometeu independência partidária nas ações futuras.

"Gostaria de reafirmar que a minha postura, como tradição, é obedecer sempre e estritamente as leis e a Constituição, respeitando os direitos humanos, com base na hierarquia, e, ao mesmo tempo, a independência no cumprimento de meu dever", declarou.

Outro foco de sua gestão será o combate ao crime organizado, especialmente o tráfico de drogas, armas e munições e os crimes ambientais.

Ele destacou ainda a ação da PF nas eleições do ano que vem. "É esperado um papel republicano da Polícia Federal, isenção total no processo eleitoral coibindo qualquer tipo de crime, independentemente de partidos políticos, garantindo assim a lisura do processo eleitoral e que a vontade do eleitor prevaleça a qualquer tipo de ação criminosa".

Além dos desafios na administração da PF, o novo diretor-geral também tem pela frente o desafio de esvazias as suposições levantadas sobre o apadrinhamento político responsável pela sua condução ao cargo.

Ao Estado, o novo diretor-geral negou a indicação política de seu nome para o cargo e disse que não tem relação com o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e com o ex-presidente José Sarney, ambos do PMDB. Sobre o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, o delegado afirmou que a relação se deu por causa de um convite para criação de um gabinete de segurança institucional na corte.

Sobre a tentativa de unir a PF, Segovia afirmou ter conquistado vários inimigos justamente por ter como objetivo a unificação - hoje, a corporação vive uma disputa interna entre agentes, peritos e delegados.

Para colocar em prática o plano de unificação, Segovia promete nomear uma nova assessora parlamentar na PF que ficará responsável pela coordenação de um grupo de trabalho com as associações e sindicatos da PF.

adblock ativo