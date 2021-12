Comandantes das Forças Armadas discutem renúncia conjunta, afirma coluna

Os comandantes das três Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica – estão reunidos em Brasília discutindo uma renúncia conjunta aos cargos, como reação à saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. As informações foram divulgadas pela coluna da Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Ainda conforme a publicação, embora não tenha sido tomada uma decisão definitiva, o mais provável é que deixem seus postos ainda hoje.

Além de Edson Pujol, que deixou o comando do ministério da Defesa nesta segunda, participam da reunião em local não revelado o comandante da Marinha, Ilques Barbosa Junior e o da Aeronáutica, Antonio Carlos Moretti Bermudez. Ministros militares de Jair Bolsonaro também participam do encontro.

A renúncia conjunta dos chefes das Forças Armadas seria algo inédito no Brasil. Auxiliares de Bolsonaro tentam dar à saída dos comandantes caráter de normalidade e vendar a debandada como uma reforma ministerial.

