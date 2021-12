Com voto contrário da oposição, Alba aprova empréstimo de 250 milhões para o governo do estado

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) aprovou na noite desta terça-feira, 3, uma autorização de crédito no valor de R$ 250 milhões junto ao Banco do Brasil, pedida pelo governo do estado.

Em nota curta, no projeto de lei 23.747/2020, o governo explica que o recurso será utilizado para obras de infraestrutura no estado.

O novo líder da oposição, o deputado estadual Sandro Régis (DEM), criticou o projeto, que definiu como um "cheque em branco" sem a devida explicação pelo governo do estado.

"O governo precisa explicar esse projeto. Ele manda um projeto de três linhas pedindo esse montante... a ALBA não pode se tornar uma secretária do governo do estado", desabafou o líder da oposição.

O líder do governo na Alba, o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), disse que a explicação do gasto deve ser efetuada na contratação da obra, e garantiu que o projeto vai ajudar no desenvolvimento do estado.

"É um empréstimo para fazer investimentos na área de infraestrutura. A especificação de locais, tamanho de obra, isso têm que ficar definido na hora de levar o projeto para instituição financeira. Por isso, aqui, nos aprovamos o valor e a área do investimento. Esse dinheiro vai servir para melhorar, bastante, a infraestrutura no Estado da Bahia", garante Pinto.

adblock ativo