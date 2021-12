Com quórum mínimo, Rodrigo Maia prolonga sessão na Câmara

A Câmara dos Deputados já registra 342 parlamentares presentes, o quórum mínimo para que se inicie a votação da denúncia que pede o afastamento do presidente Michel Temer, por ordem da Procuradoria-Geral da República, acusado por corrupção passiva com base em conversas de telefone com o empresário Joesley Batista.

Os trabalhos sessão extraordinária do plenário da Câmara começaram às 9h30 com a leitura do parecer sobre a acusação do delator deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que defende a inadmissibilidade da denúncia contra o mandatário do país. Houve troca de farpas nas horas seguintes entre os deputados da oposição e da base sobre o andamento da votação ao longo do dia.

O requerimento para o fim da discussão foi apresentado pela oposição por volta do meio dia e por 292 votos a favor e 20 contra, o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM) anunciou a aprovação do pedido para encerrar a sessão.

Devido ao entrave quanto o enceramento da sessão e diversas obstruções deferidas por partidos contrários ao governo, Maia prorrogou a sessão para mais uma hora, enquanto os deputados continuam divergindo quanto à rapidez para se iniciar a votação nominal da denúncia.

Exclusivo: deputado Silvio Costa (PTDoB/PE) fala sobre a falta de articulação da oposição. #atardebsb ouvindo parlamentares de todas as correntes nesta cobertura de hoje! #politica #brasilia #atardesp Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Ago 2, 2017 às 9:45 PDT

O deputado Paulo Abi Ackel (PSDB-MG) diz que votou contra o afastamento do presidente com conhecimento jurídico por considerar a acusação frágil, além de ver gerar instabilidade no país com uma possível troca no Executivo. #atardebsb ouve parlamentares de diversas correntes nesta quarta-feira em #brasilia #atardesp #politica Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Ago 2, 2017 às 10:00 PDT

Exclusivo: deputado Caca Bueno (PP/BA), comenta que o #PP decidiu votar pela permanência de Temer no cargo. #atardesp #atardebsb #brasilia #politica Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Ago 2, 2017 às 10:13 PDT

