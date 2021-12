Com projeto, Waldir Pires defende ensino crítico da história

O vereador Waldir Pires faz questão de ressaltar que a sua iniciativa não é revanchista nem faz esquecer parte da história recente do país. "Ao contrário, quer resgatar o ensino crítico da História do Brasil, colocando em discussão quem verdadeiramente possui serviços prestados à democracia, aos direitos humanos, às causas populares, em contraposição àqueles que oprimiram a brava gente baiana e brasileira", afirma.

"É inadmissível também nomear equipamentos público com quem se beneficiou ilicitamente com o dinheiro público", diz, destacando que o debate é mundial. "Recentemente, a avenida 11 de Setembro, em Santiago, Chile, teve nome trocado para Nova Providência, para desvincular a via da homenagem implícita ao golpe de estado que instaurou a ditadura de Augusto Pinochet, em 1973".

A avenida foi batizada em 1980, em homenagem ao dia em que foi assassinado o presidente Salvador Allende, instaurando-se a ditadura, que, ao longo de 17 anos, deixou mais de três mil mortos e desaparecidos políticos.

Debate mundial

"Em Portugal, a Ponte Salazar, que homenageava o ditador português, recebeu o nome Ponte 25 de Abril, em homenagem à Revolução dos Cravos", assinala. Waldir lembra que o prefeito Fernando Haddad (SP) sancionou lei com conteúdo semelhante ao que se propõe em Salvador. A Câmara de Salvador também aprovou, em 2002, projeto do vereador Emiliano José, que substituia o nome de uma rua na Barra chamada Oliveira Salazar. "Hoje é a rua Pedro Milton de Brito, que foi advogado de presos e perseguidos políticos. Um exemplo de ética e decência para as novas gerações", observa..

