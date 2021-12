Com Paulo Câmara reeleito, PTN ameaça deixar base

O presidente da Câmara de Salvador, Paulo Câmara (PSDB), foi reeleito nesta sexta-feira, 2, com 31 votos, para mais dois anos à frente do Legislativo municipal, o que gerou reclamações e ameaças do PTN de deixar a base do prefeito ACM Neto na Casa.

O PTN tinha o vereador Tiago Correia como candidato e cobrou no último mês que o prefeito interferisse na disputa dentro da sua base e garantisse a manutenção de um acordo, feito em 2012, para que o partido sucedesse Câmara no comando do Legislativo. Correia teve dez votos. O vereador Hilton Coelho (PSOL), por sua vez, teve apenas o seu próprio voto. Foi contabilizado ainda um voto nulo para presidente.

A oposição, por seu turno, saiu como a grande derrotada do pleito, já que fez um acordo para apoiar a reeleição de Câmara, mas só conseguiu um cargo na Mesa Diretora, entre os três prometidos pelo presidente (leia mais ao lado).

Em discurso feito minutos antes da votação, ao defender sua candidatura, Câmara pediu votos também para todos os seus companheiros de chapa, incluindo os oposicionistas. A votação, no entanto, é feita cargo a cargo, o que possibilitou a derrota de Aladilce Souza (PCdoB) para Carballal (PT) na disputa pela Ouvidoria e de Suíca (PT) para Kiki Bispo (PTN) no embate pela Primeira Secretaria.

Além de Câmara, a composição final da Mesa ficou com Geraldo Júnior (SD) como 1º vice-presidente, Cláudio Tinoco (DEM) como 2º vice, Isnard Araújo (PR) como 3º vice, Kiki Bispo (PTN) como 1º secretário, Orlando Palhinha (DEM) como 2º, Alfredo Mangueira (PMDB) como 3º e J. Carlos Filho (PT) como 4º, além de Edvaldo Brito (PTB) como corregedor e Henrique Carballal (PT) como ouvidor. Cátia Rodrigues (Pros) foi eleita ouvidora substituta.

PTN ameaça

Derrotado na disputa, Correia afirmou que o PTN irá se reunir na próxima segunda-feira, 5, para avaliar os rumos do partido após a eleição. Outros vereadores da legenda, como Toinho Carolino e Carlos Muniz, saíram dizendo no plenário que o PTN adotaria a partir de agora uma postura "independente". "Não temos nenhum cargo no Executivo. Não participamos mais da base do prefeito", afirmou Carlos Muniz.

Eleito para o cargo de 1º secretário, Kiki Bispo pediu que Neto "faça um gesto" e chame o partido para conversar. "O PTN é o maior partido da bancada do prefeito e evidentemente não pode ficar na situação que está. O momento é de se reunir com o prefeito e buscar os ajustes. Tínhamos a expectativa de ganhar a presidência", declarou.

Neto parabeniza

Por meio de nota, o prefeito parabenizou a Câmara "pelo processo democrático que reconduziu o vereador Paulo Câmara à Presidência da Casa" e disse que a eleição ocorreu de forma "autônoma".

Além de elogiar o trabalho de seu aliado como presidente, o gestor disse que Correia tem "uma atuação destacada no Legislativo municipal e um grande futuro".

adblock ativo