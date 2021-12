Com mãe doente, Dilma cancela viagem ao Mato Grosso do Sul

A presidente Dilma Rousseff cancelou a viagem que faria na manhã desta sexta-feira, 30, para Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, onde participaria da cerimônia de lançamento da pedra fundamental de ampliação da Fibria Celulose S/A - Projeto Horizonte 2. A presidente cancelou sua participação no evento para ficar com sua mãe, Dona Dilma Jane, que está com problemas de saúde.

A ministra da Agricultura, Kátia Abreu, irá para Três Lagoas, representando a presidente da República. A presidente deverá permanecer o dia no Palácio da Alvorada. Por ser ponto facultativo em Brasília em virtude do Dia do Servidor Público, Dilma não tem expediente no Palácio do Planalto nesta sexta. A decolagem seria às 9h e a comitiva já estava na base aérea. Kátia Abreu decolou por volta das 9h20.

