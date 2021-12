Com gritos de "fora Temer", grupo ocupa MinC em Salvador

Cerca de 50 pessoas ocuparam a sede do Ministério da Cultura (MinC), em Salvador, nesta terça-feira, 17. Batendo palmas e lendo trechos da Constituição, o grupo acessou o prédio do órgão. Apenas um segurança estava no local e não esboçou reação.

Os manifestantes ainda colocaram uma faixa com a frase: "Ocupação do Minc, fora Temer". O ato é contra a extinção do MinC, anunciada pelo presidente interino Michel Temer. Houve uma ação semelhante no Rio de Janeiro, nesta segunda, 16.

A ocupação na capital baiana tem a participação de artistas e integrantes de movimentos da esquerda.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Minc, que perdeu o status de minitério e agora é uma secretaria ligada ao Ministério da Educação, mas até a publicação da matéria não obteve resposta.

