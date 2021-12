Com fortalecimento do nome de Baleia Rossi na Câmara, Bolsonaro paralisa reforma ministerial

Com a adesão de partidos da oposição ao nome do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), o presidente Jair Bolsonaro adotou postura de cautela e interrompeu as negociações para a realização de uma reforma ministerial no início deste ano.

Após resistência em declarar apoio oficial a Rossi, a bancada do PT anunciou que apoiará o candidato do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A legenda tem a maior bancada, com 52 parlamentares.

Além do PT, PDT, PSB, PC do B e Rede oficializaram a entrada na candidatura de Baleia. A cúpula do governo Bolsonaro espera que o favoritismo de Rossi se tornará mais claro no final de janeiro.

O Palácio do Planalto acredita que agora há chances concretas de uma vitória de Rossi. Caso ela ocorra, o mapa de cargos articulado até o momento terá de ser refeito, já que Bolsonaro será obrigado a negociar espaço com o MDB para garantir a votação da pauta de interesse do governo.

No cômputo geral, Baleia conta com o apoio de um conjunto de partidos que soma 278 parlamentares. Já Lira tem o respaldo de siglas que totalizam 206 parlamentares.

Para vencer a eleição, marcada para o início de fevereiro, é necessário ter o apoio mínimo de 257 parlamentares. A sinalização de apoio, no entanto, não significa a adesão completa da bancada da sigla à chapa eleitoral.

As informações são do Jornal O Estado de S. Paulo.

