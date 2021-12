Com aliados ainda insatisfeitos, Rui retira projeto da Assembleia

Ainda com problemas a resolver dentro da sua base aliada e para não correr riscos de sofrer uma eventual derrota na Assembleia Legislativa, o governador Rui Costa pediu na última segunda-feira a retirada de um dos poucos projetos encaminhados para a Alba este ano.

Trata-se do Projeto de Lei 21.080/2015, sobre a inscrição em dívida ativa de créditos não tributários e disciplina mecanismos de controle da cobrança dos títulos executivos extrajudiciais titularizados pela Fazenda.

Nos últimos dois dias, Rui se reuniu com deputados de três partidos aliados: PDT, PP e PSD. Até o final da semana, o governador deverá ter encontros com os demais integrantes da sua base, segundo o secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes.

Sem dinheiro

No começo de março, em café da manhã com toda a base, Rui já havia pedido a compreensão dos deputados e avisado que não haveria dinheiro para novas obras nas bases eleitorais dos parlamentares.

Os deputados, porém, não parecem ter digerido bem a notícia, passado mais de um mês. E cobram ainda do governador uma resolução rápida em relação à distribuição de cargos no interior.

Deputados ouvidos chegam a dizer que, no atual cenário, "não passa nem vento", ou seja, o governo terá grandes dificuldades em aprovar qualquer projeto mais importante na Assembleia.

O líder do governo na Casa, Zé Neto (PT), minimiza a tensão, ao dizer que não há nada de "problemático". "Rui tem muita habilidade na negociação porque foi da Serin e conhece profundamente as contas do Estado. Estamos dispostos a colocar tudo na mesa e quem tiver bom senso vai nos ouvir", afirma o petista.

O discurso é o mesmo de Josias. "Por enquanto, não tem projeto para enviar. Não tem nenhum receio", diz o secretário. Segundo Zé Neto, o PL 21.080/2015 foi retirado porque "deputados levantaram algumas questões". "Vou conversar com Luiz Augusto (do PP), que pediu vista na semana passada, quando ia ser votado", afirma o líder do governo.

Título de cidadão

O clima na Assembleia é de tanta insatisfação com o governo que o líder da maioria evitou deixar em pauta esta semana um projeto, da deputada Fátima Nunes (PT), que concede o título de cidadão baiano a Josias, que é pernambucano. O projeto poderia ter sido votado junto com outros títulos concedidos esta semana.

