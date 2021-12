Com agenda suspensa, Rui registra filha caçula

O governador Rui Costa (PT) registrou a filha Malu nesta sexta-feira, 26, no Fórum Ruy Barbosa, no centro da cidade. A criança nasceu na madrugada desta quinta, 25, no Hospital Português.

De acordo com o petista, a escolha do nome da caçula foi da mulher, Aline Peixoto, em homenagem a mãe de Rui. "Foi Aline quem escolheu. Malu é formado pelas iniciais do nome de minha mãe, Maria Luzia, o que dá a esse momento ainda mais emoção, porque lembro dela e do exemplo que sempre foi pra mim e nossa família".

Após cumprir o procedimento, o governador voltou para o hospital para ficar com a mulher e a filha. Eles aguardam que as duas recebam alta ainda nesta sexta.

O petista está afastado dos seus afazeres desde esta quinta por conta do nascimento da filha, o que o levou a não participar da transferência da sede do governo para Cachoeira neste dia 25 de junho.

Malu é a quarta filha do petista. Ele também é pai de Caio, Aline e Marina.

