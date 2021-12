Com a apoio do PTN, candidatura de Leo Prates já tem 16 votos

Com o apoio do PTN, anunciado nesta sexta-feira, 25, o vereador Leo Prates (DEM) já conta com 16 votos na corrida pela presidência da Câmara Municipal de Salvador. Mesmo fazendo parte da bancada de oposição, o PTN decidiu apoiar o democrata, que integra a base do prefeito ACM Neto (DEM).

O apoio foi sacramentado após reunião entre Prates e os três vereadores da legenda: Carlos Muniz, Toinho Carolino e Sidninho. “Leo Prates assumiu compromisso com a educação municipal e é por isso que lutamos”, declarou Carolino, o líder do PTN na Câmara.

Dois dos cinco integrantes do movimento "Câmara Democrática", do qual Prates faz parte, também anunciaram nesta semana apoio ao democrata. O primeiro foi o vereador Geraldo Júnior (SD), que decidiu retirar sua pré-candidatura à presidência para apoiar Prates.

Na última quinta-feira, 24, foi a vez do vereador Joceval Rodrigues (PPS) retirar sua pré-candidatura para seguir ao lado do democrata. Dois integrantes do movimento - Isnard Araújo (PHS) e Tiago Correia (PSDB) - ainda mantém suas pré-candidaturas.

Os integrantes do movimento acordaram que quem conquistasse maior número de votos até meados de dezembro seria o candidato do movimento, que faz oposição à reeleição do atual presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB).

Na última terça-feira, 22, os vereadores do PV, com exceção da recém-eleita Marcelle Moraes, também decidiram apoiar Prates. Eles tinham um acordo feito no período pré-eleitoral para apoiar a candidatura de Geraldo Júnior, que decidiu seguir com o democrata, levando também os vereadores do PV.

Na quarta-feira, 23, foi a vez da vereadora Ana Rita Tavares (PMD) declarar apoio a Prates, que já conta também com os votos dos edis do DEM.

