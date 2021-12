Colunista de A TARDE recebe título de Cidadão Soteropolitano

O jornalista e articulista político, Levi Vasconcelos, será homenageado, no dia 15 de abril, com o Título de Cidadão de Salvador durante sessão solene na Câmara Municipal, às 19h. A iniciativa partiu da vereadora Ana Rita Tavares.

Levi tem 40 anos de profissão, já trabalhou em importantes veículos de comunicação, como o Jornal da Bahia e o Tribuna da Bahia. Atualmente, é autor da prestigiada coluna "Tempo Presente", do jornal A TARDE.

Nascido em 29 de abril de 1963, na cidade de Valença, Bahia, Levi Reis Vasconcelos é tornou um dos jornalistas políticos mais destacados do estado.

De acordo com Ana Rita Tavares, Levi tem uma percepção aguçada. "Sua crítica sensata, objetiva, imparcial e sua posição vigilante tornam a arena política menos opaca. Diariamente, ele aproxima leitores e ouvintes das ações dos agentes públicos e dos meandros do universo político. A sua atuação jornalística competente, sem sombra de dúvida, fortalece a noção de pertencimento do indivíduo ao coletivo e o controle social dos processos decisórios", disse Ana Rita.

adblock ativo