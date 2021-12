CNT/MDA: Dilma tem 38,1%, Marina, 33,5%, e Aécio, 14,7%

A pesquisa MDA, divulgada nesta terça-feira, 9, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), apontou que a presidente Dilma Rousseff fica à frente de Marina Silva no primeiro turno da corrida ao Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff está com 38,1% das intenções de voto e Marina, 33,5%. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou menos, as duas candidatas aparecem com índices muitos próximas.



O candidato do PSB, Aécio Neves, oscilou para baixo e tem 14,7%. Em relação à sondagem passada, a diferença entre as duas caiu no primeiro turno. Dilma tinha no primeiro turno com 34,2%, e Marina, 28,2%. O candidato do PSDB, Aécio Neves, alcançara 16%.



Uma simulação de segundo turno entre as duas candidatas mostra Dilma e Marina tecnicamente empatadas, já que a ex-senadora teria 45,5% das intenções de voto, contra 42,7%.

Foram entrevistadas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades da Federação das cinco regiões entre os dias 5 e 7 de setembro.

