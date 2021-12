CNT/MDA: Aécio, Alckmin e Serra venceriam Lula em eventual segundo turno

Numa eleição presidencial que fosse realizada neste momento, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) venceria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 21.

No primeiro cenário apresentado pela pesquisa, o primeiro turno teria Aécio à frente, com 35,1%, e Lula em segundo lugar, em 22,8%. Em seguida, 15,6% votariam em Marina Silva e 4,6% em Jair Bolsonaro. Brancos e nulos somariam 14,8%, não souberam ou não responderam, 7,1%. No segundo turno, 49,5% dos entrevistados votariam em Aécio e 28,5% em Lula.

A segunda possibilidade, com o tucano Geraldo Alckmin no lugar de Aécio, Lula ficaria com 24,9%, seguido de Marina Silva, com 23,1%, Alckmin, com 21,5% e Jair Bolsonaro com 5,1%. Brancos e nulos somam 17,5% e não souberam ou não responderam, 7,9%. No segundo turno, entretanto, a pesquisa coloca apenas candidatos do PT e PSDB, com Alckmin tomando a dianteira, com 39,9%, e vencendo Lula, que teria 32,3%.

No terceiro cenário, onde o candidato do PSDB é José Serra, o ex-presidente Lula teria no primeiro turno 25%, contra 23,3% de Marina Silva, 21,2% de Serra e 5,5% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 17,8%, não souberam ou não responderam, 7,2%. Nesse caso, num segundo turno entre PT e PSDB, Serra ficaria com 40,3% e Lula com 31,8%

Foram entrevistadas 2.002 pessoas em 137 municípios de 25 unidades federativas entre os dias 12 e 16 de julho de 2015. A margem de confiança é de 2,2 pontos porcentuais para cima ou para baixo.

