CNT divulga pesquisa sobre eleições e governo Temer na segunda-feira

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) informou nesta sexta-feira, 17, que divulgará na segunda-feira, dia 20, mais uma pesquisa de opinião sobre as eleições de 2018 e sobre o governo do presidente Michel Temer. Os dados serão publicados às 11 horas no site www.cnt.org.br e nas redes sociais da entidade.

A 137ª Pesquisa CNT de Opinião (MDA) trará as preferências eleitorais dos entrevistados em cenários de primeiro e segundo turnos de votação, o limite de voto dos candidatos e a avaliação do governo federal.

O levantamento abordará também temas como expectativa dos eleitores para os próximos meses, decisão de voto e doações para as campanhas.

A pesquisa CNT/MDA foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09086/2018 e ouviu 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 Unidades da Federação.

