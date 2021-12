CMS aprova emenda que permite prefeitura contratar trabalhadores do setor de transporte

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou, nesta quinta-feira, 25, uma emenda que permite a prefeitura contratar trabalhadores do setor de transporte, no regime REDA por seis meses, até a realização de uma nova citação para que uma nova empresa possa assumir as linhas da Consórcio Salvador Norte (CSN). A proposta foi apresentada pela Comissão de Transporte da Casa.

Vice-presidente da comissão, o líder do PT na Câmara, o vereador Tiago Ferreira, comentou a importância da emenda. “Definimos o período de 6 meses por entendermos que é o tempo necessário para que a Prefeitura se organize para realizar uma nova licitação ou contratar uma nova empresa”, destacou ele.

“Junto ao vereador Tiago, entendo a necessidade de olhar pelos trabalhadores do transporte público de Salvador em um momento tão difícil. A emenda é uma forma de garantir o serviço de transporte para toda cidade e manter os postos de trabalho dos rodoviários”, pontuou o presidente da Comissão de Transporte, vereador Hélio Ferreira.

A emenda foi votada na 1ª Sessão Extraordinária da 19ª Legislatura, alterando os dispositivos da Lei Complementar nº 02/199. O Projeto de Lei Complementar nº 01/2021 foi aprovado pelas vereadoras e vereadores da casa e busca “garantir a continuidade da prestação do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus diretamente pelo município, incluindo nova hipótese de contratação temporária de excepcional interesse público”.

