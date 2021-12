Clima de violência e confusão obriga João a passar oito horas na Câmara

Confusão e violência marcaram a ida de João Henrique à Câmara de Vereadores para a leitura da mensagem do prefeito ao Legislativo, evento que marca a abertura do terceiro ano da 16ª legislatura (clique aqui e confira a íntegra do discurso, em documento de Word ). Para escapar dos protestos, onde até vereadores foram agredidos pela polícia, o prefeito precisou passar oito horas seguidas na Câmara. E de lá só saiu após pedir ajuda ao governador Jaques Wagner.

Mesmo com o início da solenidade marcado para as 15 horas, João Henrique chegou ao prédio da Câmara por volta das 10 horas da manhã. No mesmo horário chegaram dezenas de militantes que o apoiavam. Estes receberam senhas e rapidamente ocuparam as galerias da casa, com faixas e cartazes de apoio à gestão municipal. “São funcionários da prefeitura que acabam sendo obrigados a estar aqui. Isso é um absurdo”, afirmou a vereadora Olívia Santana (PC do B).

João Henrique almoçou na presidência da Câmara, onde permaneceu até as 15 horas. Enquanto isso, manifestantes se aglomeravam do lado de fora do prédio gritando palavras de ordem e exibindo cartazes de “Fora João”.

Sem a noção exata do apoio que possui na Casa, João Henrique fez questão de adicionar ao discurso escrito a ressalva, por pelo menos cinco vezes, da importância da Câmara na aprovação de importantes projetos. “A avaliação destes seis anos de gestão não somente merece celebração pelas conquistas obtidas, mas também reflexão face às dificuldades financeiras do município”, salientou.

O prefeito precisou de uma hora para ler as sete páginas do discurso. A todo momento era interrompido por manifestações de apoio do grupo que chegou mais cedo e por xingamentos de “mentiroso” e “caloteiro”, feitos por seis diretores de sindicato que driblaram a segurança e entraram na Câmara.

Escolta - Por duas vezes, o presidente da Câmara, vereador, Pedro Godinho (PMDB) precisou pedir silêncio à plateia “de ambos os lados”. Mas a oposição achava que a assistência militar da Casa só repreendia osmilitantes que gritavam palavras de ordem contra o prefeito João Henrique..

Os oposicionistas, então, se levantaram e se posicionaram ao lado dos manifestantes. “Pode protestar” disse o petista Henrique Carballal. Ao encerrar seu discurso, às 16 horas, o prefeito saiu do plenário escoltado por seguranças até a presidência, onde permaneceu até pouco depois das 18 horas.

