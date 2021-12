Clima de desconfiança toma conta de Saubara

No município de Saubara, a 123 quilômetros de Salvador, há também a desconfiança de muitos moradores acerca de fraudes no seguro-defeso. A reportagem de A TARDE recebeu denúncia anônima sobre supostas irregularidades no local e foi à cidade na última terça-feira para apurar.

A denúncia dava conta de que o comerciante Valmilson da Cruz e a mulher dele estavam cadastrados como pescadores e recebiam o benefício federal. A reportagem encontrou Cobra, como é conhecido Valmilson, na praia da Bica, em Bom Jesus, distrito de Saubara, onde ele tem um quiosque próximo à praia. Ele confirmou que era pescador e que recebia o seguro. "Se fosse viver do seguro-defeso a gente ia passar necessidade. Meu bar só dá gente no verão".

Valmilson disse, ainda, que na colônia "pedem" para votar no candidato a deputado federal José Carlos da Pesca (PRB), o Zé da Pesca, que é de Saubara e tem placas espalhadas pela cidade e onde funciona seu comitê. Ex-presidente da Federação de Pescadores do Estado da Bahia, o candidato teve, no entanto, a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Na cidade, há 3.658 pescadores com Registro Geral de Pesca (RGP). Destes, 1.500 são filiados à Colônia de Pescadores Z-16. A presidente da entidade, Ana Cláudia Rodrigues, frisou que não são realizados cadastros de falsos pescadores e nem indicações de voto no local.

Ela cobrou do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) mais rigor nos procedimentos adotados pelas colônias de intermediação para confecção dos RGP. Ana Cláudia destacou que é necessário unificar a forma como colônias, associações e sindicatos verificam quem é ou não pescador.

"É difícil realmente apontar todos que são pescadores, mas a corda só rompe em cima das colônias. O próprio Ministério (da Pesca) é que deveria responder. Eles que fazem a carteira. A batata assou na mão errada. Tem que definir como a gente atestar se é pescador ou não".

Ela contou, ainda, que já teve casos em que ficou com dúvida e pediu dez testemunhas. Sobre o seguro-defeso, ela destacou que o "Ministério do Trabalho e Emprego tem responsabilidade maior que a das colônias", por conta de ser o órgão responsável pelo pagamento do benefício.

Disse também que retirou um comunicado de que entidade faz a intermediação para confecção do RGP da parede da recepção. "A gente não quer que seja uma coisa aberta, que pessoas indevidas procurem. Queremos ter mais cautela".

Sobre denúncias de que há falsos pescadores em Saubara ou aqueles que têm outra fonte de renda além da pesca, ela ressaltou que é difícil viver só da pesca. "Tem gente aqui que pesca pela manhã e faz outra atividade para sobreviver".

Ela comentou ainda a suposta indicação de candidatos políticos. "A gente apoia o Zé da Pesca porque ele apoiou nossa bandeira, mas ninguém aqui pede voto. Não é uma coisa muito ética. A gente faz política na rua".

O atual presidente da Federação de Pescadores, Raimundo Costa fez coro às críticas aos órgãos federais. "Se o cidadão é ou não pescador, cabe aos órgãos públicos fiscalizar". Costa destacou também que não é só colônias que fazem a intermediação para obter o RGP.

"As associações e sindicatos também fazem. O seguro desemprego foi uma luta que a gente conquistou. Não pode ficar só em cima das colônias". Ele disse que já "ouviu comentários" de que há "pescadores de pé limpo", que não exercem a profissão. "A entidade não tem como ter controle da fiscalização", diz.

Atribuições - Com relação à fiscalização, há um jogo de empurra. "O MPA não gerencia e nem paga o seguro desemprego ao pescador profissional artesanal. Esta é uma competência do Ministério do Trabalho e Emprego, já que os recursos financeiros para este fim são do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)", destacou a assessoria do MPA.

O MTE frisou que a responsabilidade de saber quem é pescador ou não é quem faz o RGP, ou seja, o MPA. O MTE e a MPA não informaram se vão checar as denúncias recebidas por A TARDE.

O benefício federal pode ser requerido pelo pescador na superintendência ou no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Não existe obrigação de estar filiado a uma colônia ou associação para requerer. Dentre os documentos necessários, há uma "declaração pessoal do pescador de que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira".

