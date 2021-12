Clima de decisão entre os pró e contra Dilma em Salvador

Dois cartões-postais da orla de Salvador - o Farol da Barra e o Jardim de Alah - servirão de espaço para que manifestantes pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) possam acompanhar, hoje à tarde, em transmissão ao vivo em telões, a sessão de votação na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Separados por uma distância de 11 quilômetros, os dois grupos prometem levantar suas torcidas. Mas, garantem os porta-vozes, "será tudo na paz, sem confrontos".

A Polícia Militar não revelou o efetivo que estará nas ruas, mas informou que vai acompanhar as duas manifestações e reforçar o policiamento nas vias de acesso, estações de transbordo e nos principais corredores de tráfego.

Massacre de Carajás

No Farol da Barra, o ato organizado pela CUT, Frente Brasil Popular, Frente Povo sem Medo, e com a participação de partidos de esquerda, centrais sindicais e movimentos sociais, está marcado para começar às 9 horas.

Cerca de seis mil integrantes do MST, que desde de ontem estão acampados na orla, se incorporam aos manifestantes para uma grande homenagem às vítimas do Massacre do Eldorado dos Carajás, que hoje completa 20 anos.

O ponto alto das homenagens aos 19 sem-terra mortos por policiais militares, no sul do Pará, será um ato ecumênico, às 15 horas. Mas, durante todo o dia, artistas como Magary Lord, Ademário Coelho, Kart Love, grupos de hip-hop, Olodum, Cortejo Afro, Wilson Aragão, Zelito Miranda e J. Veloso estarão animando os defensores do mandato da presidente Dilma.

"Nossa expectativa é que a classe trabalhadora e as pessoas em geral assimilaram o discurso de que não vai ter golpe. Por isso elas estão vindo para rua, dizer não ao impeachment", afirmou o presidente da CUT-BA, Cedro Silva, que também anunciou a participação da atriz Marieta Severo.

Parlamentares e dirigentes do PT, PCdoB, PSB, PSOL, PCB e outras legendas da base confirmaram presença.

Carreata de jipeiros

A mobilização que integrantes dos grupos Brasil Livre (MBL), Vem pra Rua, Ordem dos Médicos do Brasil (OMB) estão organizando na Praia do Jardim de Alah, no início da tarde, não terá shows nem manifestações artísticas. "A CUT e o MST têm recursos humanos para contratar manifestantes", alfineta o médico Cezar Leite, que é líder do Vem pra Rua e membro da OMB.

Mas a estrutura prevista inclui um telão, a ser montado no gramado que fica em frente à praia, e o suporte de dez caminhões tipo food trucks - lanchonete ou restaurante sobre rodas. Uma carreata organizada pela União dos Jipeiros da Bahia (UJB), com cerca de 350 a 400 jipes e saída de Itapuã, às 14 horas, promete movimentar aquele trecho da orla da cidade.

Ao contrário das outras manifestações promovidas pelos pró-impeachment no Farol da Barra - os que são a favor de Dilma se anteciparam e reservaram o local no comando da PM -, desta vez não haverá um minitrio para servir de palanque.

Mas um microfone estará aberto para populares se manifestarem a favor do impedimento da presidente. "Nossa convocação é pelas redes sociais, as pessoas vêm de forma espontânea", disse o líder do MBL. Lideranças e parlamentares do DEM, PMDB, PSDB são esperados no Jardim de Alah.

