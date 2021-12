Clima anticorrupção é apartidário

Com gritos de ordem que pediam desde o "Fora Dilma" à autonomia da Polícia Federal, manifestantes se reuniram na manhã deste domingo, 13, num clima de tolerência zero aos políticos corruptos, independente da bandeira partidária.



Entre os presentes, jipeiros de diversos clubes de Salvador participaram do protesto com uma "jipeata" organizada via WhatsApp (aplicativo de mensagens para smartphone). Os representantes de várias associações off-road percorreram o trecho entre as orlas da Boca do Rio e Barra flamulando bandeiras do Brasil.



Já no Farol, a aposentada Manuela Nogueira exercia o seu direito de protestar. "Diferente de muitos desses jovens, eu não vim protestar para tirar Dilma, Lula ou seja lá quem for. Eu vim para protestar contra a corrupção. Eles pedem a saída do PT do poder mas caminham lado a lado com políticos de outros partidos que são tão corruptos quanto", explanou.

A professora Laura Menezes concorda: "Eu quero que os petistas corruptos sejam culpabilizados mas, também quero que os peemedebistas, os democratas e os tucanos sejam. É por isso que eu protesto", contou.



Para a empresária Felipa Maltez, que participava do coro de "Viva Moro" (em referência ao juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro) o foco era o impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Nós queremos essa mulher fora da presidência. Não é cabível manter uma pessoa sem governabilidade nenhuma no poder. Nosso país está um caos".



Movimentos



Entre os militantes haviam também líderes de órgãos e movimentos sociais. Representantes dos delegados da Polícia Federal pediam apoio popular e solicitaram assinaturas para a aprovação da PEC 412/2009, que prevê autonomia administrativa ao órgão.



O presidente do Conselho Regional de Medicina da Bahia - Cremeb, Abelardo Meneses, contou que, após três manifestações feitas exclusivamente por médicos, o conselho resolveu se agregar aos movimentos populares e apartidários. "Nós não estamos em defesa de partido, estamos defendendo o trato com a corrupção, independente da origem. A nossa ideologia é o país livre, um país idependente, autônomo, que veja pela sua população carente e necessitada de segurança, saúde, educação e saneamento básico. Nós estamos defendendo o retorno do estado democrático de direito", disse.



Um grupo de 160 médicos, questionaram no entanto, através de carta ao Cremeb, a participação da entidade no protesto. "Respeitamos opiniões políticas diferentes das nossas, mas não aceitamos que a entidade que representa a classe médica assuma uma atitude partidária", disseram os médicos em um trecho da carta.



Movimentos conhecidos nas manifestações nacionais, o "Brasil Livre" e o "Vem pra Rua" também participaram do ato. O coordenador do "Brasil Livre" na Bahia, Ricardo Almeida, informou que, além de Salvador, o grupo também organizou manifestações em outras cidades do estado, entre elas Irecê, Juazeiro e Feira de Santana. Como reivindicação principal, o grupo pedia a saída da presidente do governo. "A gente entende que o governo dela não tem representatividade na nação brasileira. Ela não tem governabilidade, interna ou externa, não tem apoio e, além disso, tem vários erros na condução do seu governo. Erros de política econômica, erros crassos que colocam o governo como impencilho na saída da crise no Brasil", explicou.



Cézar Leite, líder do grupo "Vem pra Rua", contou que a quantidade de pessoas que foram ao protesto superou a sua expectativa. "Quando eu falei que 20 mil pessoas vinham para a rua muitos duvidaram. Nosso principal foco é o "Fora Dilma". Derrubando ela, hoje, é que nem dominó: cai todo esse governo corrupto. E não adianta querer colocar Lula como ministro porque a Dilma caindo, sai todo o ministério também", pontuou.



Outras lideranças participaram ainda do protesto, como Luiz Mott, o fundador do GGB - grupo Gay da Bahia e a líder da página "Nação Pátria Amada" do facebook, que possui o alcance de 11 milhões de pessoas.



Comércio



Como todo grande evento em Salvador, vendedores ambulantes aproveitaram para comercializar seus produtos. Sorvetes, bebidas, lanches e camisas eram vendidas no circuito da caminhada. A vendedora de água Luciana Dias informou que o faturamento corria bem. "Com essa crise a gente tem que aproveitar para fazer o nosso e esse calor ajuda. O pessoal vem aqui protestar e eu venho trabalhar", disse sorridente. João Sena, que vendia camisetas da seleção brasileira e bandeiras do Brasil, se declarou agradecido aos protestantes. "Graças a eles a gente pode ganhar esse dinheiro extra", pesou o ambulante.

