Clériston Cavalcante tem maior votação e deve seguir na chefia

O atual chefe da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), Clériston Cavalcante conquistou nesta sexta-feira, 27, o maior número de votos na eleição para o comando do órgão e é o favorito para se manter no cargo entre os nomes que integram a lista tríplice que será encaminhada ao governador Rui Costa (PT). Rui deverá nomear o escolhido em até 15 dias.

Na história das eleições para a chefia da DPE, o governador tem a tradição de nomear o primeiro colocado. Clériston conquistou o voto de 157 dos 262 defensores que participaram da eleição – cerca de 60% do total. A defensora Mônica Christianne Soares ficou na segunda colocação, com 106 votos, enquanto o defensor Ussiel Elionai Filho ficou com 92 votos, completando assim a lista tríplice.

Maria Auxiliadora Teixeira, atual corregedora geral, teve 83 votos e ficou na última colocação no pleito. Cada defensor tinha a possibilidade votar em até três dos candidatos.

O presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado da Bahia, João Gavazza, afirmou que a entidade se posiciona no sentido de que o governador escolha o primeiro colocado.

Clériston se disse surpreso com a quantidade de votos que conquistou e afirmou que, sendo mantido no cargo, espera continuar o “projeto que deu certo”. “A classe entendeu a importância de aproximar mais da sociedade civil, interiorizando o serviço da defensoria, levando a quem mais precisa, além da aproximação com os poderes e instituições outras”.

A segunda colocada afirmou estar feliz pela campanha propositiva e séria e defendeu a continuidade de Clériston. “Eu acho que, naturalmente, o governador vai ter que endossar a escolha da classe e reconduzir o atual defensor geral, porque, inclusive, a votação expressa o desejo da classe”, disse.

Por sua vez, Ussiel disse que plantou uma semente dentro da instituição, “de outro formato da defensoria”. "Foi uma campanha produtiva, pude propor minhas ideias. A prerrogativa agora é do governador".

