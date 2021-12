Citado pelo STF, João Leão diz que provará inocência

O vice-governador da Bahia, João Leão, cujo nome está na lista de políticos investigados pela Operação Lava Jato, divulgada pelo Supremo Tribunal Federal na noite desta sexta-feira, 6, afirmou que irá provar sua inocência.

Por meio de nota enviada à imprensa neste sábado, 7, João Leão revelou que "ao longo de 28 anos de vida pública, este é um dos momentos mais espinhosos" de sua carreira.

Ainda no comunicado, o vice-governador disse estar triste, surpreso e, ao mesmo tempo, forte. "Tenho a mais absoluta certeza de que a verdade vai aparecer e todos os fatos serão esclarecidos de forma transparente", ressaltou.

Mais cedo, o político baiano afirmou à Folha de São Paulo que estava "cagando e andando na cabeça desses cornos todos", em referência às pessoas que citaram seu nome durante as investigações.

Além dele, outros políticos da Bahia foram citados na lista do Supremo: o ex-deputado Luiz Argôlo, o ex-ministro e conselheiro do Tribunal de Contas do Município (TCM) Mario Negromonte e o deputado Roberto Britto, todos do Partido Progressista.

Ao todo, 47 políticos de todo o Brasil serão investigados após a abertura do inquérito.

