Cirurgia do presidente Jair Bolsonaro para correção de uma hérnia é concluída

A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro para correção de uma hérnia foi concluída, informou a equipe do hospital Vila Nova Star, na Capital. O procedimento teve início por volta das 7h35 deste domingo, 8.

De acordo com a assessoria do hospital, o porta-voz da Presidência da República, general Rêgo Barros, e os médicos Antonio Macedo e Leandro Etchenique, falarão à imprensa, logo mais, sobre o procedimento e o estado de saúde do presidente. Ainda não há confirmação de horário. A EBC fará transmissão ao vivo.

O presidente passou pela quarta intervenção cirúrgica após a facada que sofreu há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial. A nova cirurgia foi para corrigir uma hérnia incisional (saliência de tecido) surgida no local das intervenções anteriores.

Três filhos do presidente estão no hospital para acompanhá-lo. O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) chegou por volta das 9h30 ao hospital. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) chegou mais cedo, enquanto o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), veio ontem, 07, com a comitiva do presidente, assim como a primeira-dama Michelle.

