Ciro Gomes critica Bolsonaro e vira alvo da Policia Federal

O ex-ministro e governador do Ceará , Ciro Gomes (PDT), se tornou alvo da Polícia Federal (PF), após criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O pedido foi feito pelo próprio presidente, sob alegação de "crime contra a honra", com base do artigo 145 do Código Penal. As informações são do Estadão.

O ofício foi assinado pelo presidente por meio da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência e, em seguida, conduzido pelo ministro da Justiça, André Mendonça.

O ex-governador confirmou ao Estadão que foi avisado da cobertura do inquérito há aproximadamente 10 dias. "Estou pouco me ligando", disse ao jornal.

No inquérito é apurado uma entrevista de Ciro à Rádio Tupinambá, de Sobral (CE), em novembro de 2020, no qual ele disse que a população, ao não apoiar candidatos bolsonaristas nas eleições municipais, mostrava “repúdio ao bolsonarismo, à sua boçalidade, à sua incapacidade de administrar a economia do País e seu desrespeito à saúde pública”.

Ciro também citou sobre o caso das "rachadinhas" em que o filho do presidente, senador Flábio Bolsonaro (Republicanos-RJ), está envolvido.

"Qual foi o serviço do Moro no combate à corrupção? Passar pano e acobertar a ladroeira do Bolsonaro. Por exemplo, o Coaf, que descobriu a esculhambação dos filhos e da mulher do Bolsonaro, que recebeu R$ 89 mil desse [Fabrício] Queiroz, que foi preso e é ladrão, ladrão pra valer, ligado às milícias do Rio de Janeiro. E onde estava o senhor Sergio Moro? Acobertando", disse Ciro, na ocasião, em entrevista à rádio local.

Ainda na mesma entrevista, o político também traçou cenários eleitorais de 2022 e analisou as crises sanitária e econômica enfrentadas pelo Brasil.

