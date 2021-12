Ciro diz que decisão de tirá-lo da corrida presidencial foi "erro tático"

>> Leia a íntegra da nota oficial do PSB

Após ter sido afastado oficialmente da disputa ao Palácio do Planalto, o deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) publicou na noite desta terça-feira, 27, em seu blog (www.cirogomes.com), nota em que avalia como um "erro tático" a decisão do PSB de não lançar candidatura própria à Presidência da República. Em texto intitulado "Ao Rei Tudo, Menos a Honra", o parlamentar considera uma "deserção" aos deveres do País a posição tomada pelos pessebistas, mas ponderou: "É preciso respeitar e submeter-se à decisão. É assim que se deve proceder mesmo que os processos sejam meio tortuosos."

Ainda na nota, o parlamentar se negou a entrar em confronto com o PSB. Ciro afirmou que não é mais hora "de repetir os argumentos já tão repetidos", mas atacou mais uma vez o atual cenário político brasileiro. "Falta projeto estratégico de futuro, com a deterioração ética generalizada de nossa prática política, com a potencial e precoce esclerose de nossa democracia", salientou.

O anúncio de que o deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) estaria fora da corrida presidencial deste ano foi feito nesta tarde pelo presidente do PSB, governador (PE). "A comissão Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro reuniu-se nesta data em sua sede em Brasília para avaliar o quadro político- eleitoral do País e deliberar, depois de ouvidos os diretórios estaduais, sobre o papel a ser desempenhado pelo PSB na sucessão presidencial. Decidiu, por maioria de voto, não apresentar candidatura própria à Presidência da República", disse o presidente do partido, ao ler nota oficial elaborada pela Executiva.

Para embasar a decisão partidária, a Executiva Nacional do PSB já havia consultado 27 diretórios regionais, dos quais 20 foram contra a candidatura própria e sete endossaram o nome de Ciro Gomes para disputar a sucessão de Lula. Hoje, na reunião da Executiva Nacional, 21 membros foram contra a candidatura própria e apenas dois favoráveis. A Executiva é formada por 30 integrantes, mas só 23 votaram.



Eduardo Campos informou que, antes de dar a notícia à imprensa, telefonou para Ciro Gomes para anunciar a decisão da Executiva do partido. Segundo o governador, Ciro Gomes recebeu o comunicado com muita calma e contou que está elaborando uma nota para ser distribuída à imprensa. Campos fez questão de ressaltar que os esforços de Ciro Gomes ao se lançar pré-candidato à presidência "não foram em vão". "Administrador vitorioso em diversos níveis de governo, homem de ideias e de atos em favor do País, Ciro Gomes engrandeceu o debate republicano".



O clima no PSB é de irritação com Ciro Gomes que, nas últimas semanas, divulgou textos atacando o partido e elogiando José Serra, pré-candidato do PSDB à Presidência. Eduardo Campos disse que na próxima terça-feira se reunirá com o presidente nacional do PT e, no dia 17 de maio, o PSB anunciará o apoio formal a Dilma Rousseff, pré- candidata petista.

