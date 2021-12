Cinco nomes são anunciados para secretarias do governo da Bahia

Mais cinco secretários estaduais foram anunciados, na manhã desta terça-feira, 5, pelo governador Rui Costa (PT). A informação foi transmitida pelo Facebook, através do programa do Papo Correria.

Permanecerão nos cargos as atuais secretárias Arany Santana (Cultura) e Julieta Palmeira (Políticas para as Mulheres). Na pasta do Meio Ambiente (Sema), assume João Carlos Oliveira da Silva, na Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Leonardo Goes da Silva, e no Turismo (Setur), Fausto de Abreu Franco.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo do Estado, ainda esta semana, Rui Costa deve anunciar os chefes das seguintes pastas: Desenvolvimento Rural (SDR), Desenvolvimento Urbano (Sedur), Relações Institucionais (Serin), Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e inovação (SECTI).

