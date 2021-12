Cidades baianas participam dos protestos contra a corrupção

No interior do estado, pelo menos 16 cidades protagonizaram neste domingo, 13, protestos contra a corrupção no Brasil, com foco principalmente na presidente Dilma Rousseff e no ex-presidente Lula. Os manifestantes, em sua maioria, cobraram mais transparência e seriedade com a administração dos bens públicos.



Em Barreiras, a 858 km de Salvador, o movimento lotou a praça Castro Alves desde às 9h, com famílias trajando roupas nas cores do Brasil e empunhando cartazes. "Lutamos pelos nossos direitos, pela moralização em todas as esferas do poder", afirmou a professora Janete Batista, que levou os filhos, "porque quero que aprendam desde cedo que não podemos aceitar tudo calados. Todos temos que nos posicionar", declarou.



O evento, que deu outra dinâmica à área do Centro Histórico na manhã de domingo, contou com um abraço em volta da praça, "quando os presentes se deram as mãos simbolizando a união de todos em torno de um objetivo comum", explicou o estudante Geraldo Gonçalves. Com um número estimado em 500 pessoas, a manifestação foi encerrada com o hino nacional.



Na cidade de Vitória da Conquista, a 520 km de Salvador, o encontro aconteceu na praça Pastor Crésio Dantas Alves, lugar conhecido como praça da Escola Normal. Os participantes, de caras pintadas, usaram de irreverência e criatividade para protestar.



Em Ilhéus, a 472 km de Salvador, a manifestação reuniu um número estimado em 700 pessoas, que se concentraram na praça Cairu, no centro Histórico da cidade, e seguiram até a Praia do Cristo. Palavras de ordem acompanharam a marcha, que segundo os organizadores manteve a isenção política no evento.



Também na manhã deste domingo a praça Jardim do Ó, em Itabuna, a 407 km de Salvador, reuniu moradores da cidade em protesto contra a corrupção, com discursos que pediram o aprofundamento das investigações do Ministério Público e da Polícia Federal e punição aos culpados. Com bandeiras do Brasil, faixas e cartazes, o foco foi o afastamento de todas as pessoas envolvidas em esquemas fraudulentos de suas funções.



Em Luís Eduardo Magalhães, 940 km de Salvador, a concentração foi na praça Sérgio Alvim Mota, em frente da igreja Matriz. "É preciso a gente demonstrar que não concorda com o que está acontecendo no Brasil. Temos que lutar para mudar muita coisa para melhor!", definiu a estudante Mara Verdana, 21 anos, acompanhada da família.



No Distrito de Roda Velha, município de São Desidério, também na região oeste, os moradores se mobilizaram com faixas com os dizeres "Falta ordem e progresso", que foram estendidas na margem da BR 020, caminho entre a Bahia e o Distrito Federal.

