Cícero Monteiro e os desafios das Relações Institucionais

Homem de confiança do governador Jaques Wagner (PT), o novo secretário de Relações Institucionais, Cícero Monteiro, participa da administração desde os primeiros momentos. Com passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o novo titular da Serin, antes comandada por Rui Costa e Cezar Lisboa, enfrenta momentos de tensão dentro da base do governo na Assembleia Legislativa e ainda a disputa entre aliados para indicação do candidato a vice-governador. Sem esconder os desafios que terá pela frente, Monteiro admite que existem áreas que podem ser melhoradas e se prepara para ser cabo eleitoral nas eleições de outubro.



Como manter a governabilidade até o final da administração?

Nossa base tem 46 deputados, dos 63. Eu estou chegando no momento em que teve a votação, essa semana. Comecei a trabalhar na Serin a partir de segunda-feira, então, nós conseguimos uma vitória, que já foi aprovado o Orçamento em primeiro turno. Na próxima terça-feira (amanhã) vai ser a aprovação do segundo turno. Essa vai ser justamente a minha função na Serin, de fazer essa mediação entre o governo do estado e a Assembleia, a parte de articulação política. A Serin é a porta de entrada da governadoria, do governador. É o anteparo, digamos assim. É essa função que vou procurar fazer nesse um ano de governo que tem ainda.



Com relação às prefeituras e às secretarias, muda alguma coisa?

Não. O governo Jaques Wagner é um governo de oito anos. O primeiro secretário foi o secretário Rui Costa, que hoje está na Casa Civil e é o pré-candidato do nosso grupo ao governo do estado. Aqui é um lugar que tem prazo de validade, porque justamente é o anteparo do governo, é o lugar do primeiro embate, do primeiro contato da classe política, dos movimentos sociais com o governo. É claro que cria um desgaste natural. Aqui, como a gente chama, é a porta da esperança de conseguir as articulações, as obras, os serviços. A gente vai continuar na mesma toada da administração gerida por Cezar. Ele tem o estilo dele, eu tenho o meu, mas o governo é o mesmo. É o mesmo governador com o terceiro ocupante da Serin.



Os deputados comentam, fora dos holofotes, que têm uma certa dificuldade em chegar aos secretários. Como solucionar essas pequenas tensões?

Esse já é o meu terceiro posto no governo. No início, eu comecei como presidente da Cerb (Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia). Quando na época o secretário Afonso Florence saiu para ser candidato a deputado, o governador me convidou para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). O governador se reelegeu e me manteve até a semana passada. Eu tenho um conhecimento grande do estado, passei na Cerb, passei na Sedur - ligado a Sedur tem a Conder, tem a Embasa, tem as obras públicas também. Eu acho que eu posso fazer essa intermediação. Onde houver algum tipo de crise, algum tipo de dificuldade, eu estou aqui. Só nessa primeira semana já recebi mais de 25 deputados e alguns prefeitos. Essa é a minha função, de fazer a intermediação dentro do governo, entre os deputados e as diversas secretarias ou órgãos.



Antes da sua administração à frente da Sedur aconteceu uma denúncia em relação a convênios com o Instituto Brasil. O dinheiro que foi desviado com notas frias foi devolvido ao estado? Como está o processo referente ao Instituto Brasil?

O processo está na justiça, de lá para cá, claro, o contrato foi suspenso. Não repassamos mais nenhum recurso depois. Isso, salvo engano, desde junho de 2010, então nós não fizemos mais nenhum repasse. E isso está na justiça. Eu não sei exatamente o detalhe que está. Eu sei que o governo do estado determinou uma auditoria na AGE (Auditoria Geral do Estado), o Ministério Público com a denúncia, nós apuramos e não repassamos mais nenhum recurso para a entidade. E entramos na justiça fazendo a cobrança. Agora, eu não sei dizer exatamente como é que está.



E os diretores da Sedur que à época foram citados na denúncia foram afastados ou continuam em alguma secretaria?

Das pessoas que trabalhavam na época na Sedur não tem mais ninguém. Mas também eu não quero acusar ninguém. Ainda não tem nenhum fechamento do processo, indicando ou punindo ou culpando alguém. Hoje não se encontra mais ninguém daquela época que estava trabalhando lá.



Até ano passado, o senhor ensaiava a ideia de ser candidato. Qual foi o motivo da desistência?

O motivo é acreditar no projeto Jaques Wagner e no futuro projeto Rui Costa. Eu sou um técnico de carreira da Embasa, um engenheiro que teve uma atuação muito grande no interior, razão pela qual o governador me convidou para trabalhar na Cerb. Eu já estive pessoalmente nos 417 municípios do estado e tenho um conhecimento muito bom das realidades locais. Realmente minha candidatura para deputado federal estava bem, mas quando o governador me convidou, me chamou e me pediu para ficar no governo para ajudá-lo nessa missão. E estou aqui exatamente para desempenhar essa função. Imediatamente que ele me convocou para cá, eu desisti da pré-candidatura e estou aqui para ajudar a terminar o governo dele e ajudar a eleger Rui Costa.



O senhor é parte da cota pessoal do governador Jaques Wagner no secretariado?

Eu sempre fui da cota e nunca fui filiado a partido nenhum. Me filiei em outubro, até a data limite do período eleitoral justamente para poder me candidatar e me filiei ao PT. Hoje eu sou filiado ao PT, fui da cota do governador, então eu não sei dizer agora exatamente. Eu sou filiado ao PT, com muito orgulho.



A desistência da candidatura aconteceu entre outubro e janeiro?

Exatamente. O governador conversou comigo no final de novembro ou início de dezembro. Ele só definiu agora em dezembro, mas disse que tinha uma possibilidade que talvez precisasse de mim no governo. Eu deixei ele à vontade e ele determinou, pediu para ficar e está tudo certo.



Algumas obras importantes do governo Jaques Wagner ficaram um pouco para a Casa Civil, com o secretário Rui Costa. Foi uma estratégia eleitoral?

Não, de jeito nenhum. A Casa Civil é a coordenadora das grandes ações do governo. A secretaria que tocava era a Sedur com a Conder, que é a empresa responsável. Só que ele como coordenador dos grandes projetos e a mobilidade é um ponto fulcral do governo, ele era o articulador - depois que Rui chegou, principalmente com o metrô, deu um grande ajuda a nós técnicos, na Sedur, que estava tocando o empreendimento metrô, ele ajudou bastante a colocar em pé. Rui não diretamente tocava, mas ele como articulador, como chefe da Casa Civil, é ele que gere todos os grandes projetos e mobilidade é um deles.



Isso coloca Rui como um dos melhores postulantes ao governo do estado?

A oposição não definiu ainda quem vai disputar com a gente. Nós já definimos como pré-candidato Rui e o vice-governador Otto Alencar como candidato ao Senado. Será uma eleição difícil, disputada. Não tenho dúvidas. Mas acho que o que a gente tem para mostrar de governo, em comparativo com os outros governos. Ele está preparado, conhece o estado inteiro, conhece todas as dificuldades, os pontos fracos e os pontos positivos e a gente tem certeza que Rui vai sair vitorioso.



O legado de Wagner é o grande trunfo?

Acho que Wagner fez um governo excelente. Em todas as áreas a gente tem grandes números. Só que a gente precisa avançar mais. Temos falhas, como em todos os governos.



É possível apontá-las?

O que é que eu posso dizer? Na segurança pública, que é um fenômeno nacional. A gente investiu bastante na reposição aqui dos homens, que tinha um déficit na contratação de policiais, de viaturas. Enfim, na parte de infraestrutura, mas os índices estão aí e precisam melhorar. Estipulamos e implantamos bases comunitárias, estamos fazendo o dever de casa, mas talvez a gente precise reforçar e com certeza vai precisar melhorar a segurança pública, que a gente pode melhorar.



E qual é o principal ponto da administração Jaques Wagner?

Qualquer lugar do estado tem uma intervenção do estado de infraestrutura, de saúde, posto de saúde, escola, hospital. Acho que nós temos um legado muito bom para apresentar no dia 5 de outubro. A gente tem muita clareza que está entregando um estado melhor. Cada governo tem oportunidade de fazer as coisas, acho que o governador teve a oportunidade de se eleger e se reeleger e faz o melhor que pode.



O senhor também cuida da relação entre os partidos e o governador. Como está a situação do candidato a vice na chapa de 2014?

Eu cheguei agora. Não participei ainda porque o governador viajou para o exterior. Então não tive nenhuma sentada com os partidos. Como é público, tem dois postulantes, o Marcelo Nilo, pelo PDT, e Mário Negromonte pelo PP. Alguns partidos também colocam, mas são os dois candidatos mais fortes. E o governador, com a sua sabedoria política, vai conduzir isso a um bom termo e a gente vai manter a base unida, vamos marchar juntos em 5 de outubro.



E outros partidos? O PCdoB chegou a citar a deputada Alice Portugal...

A deputada Alice é um grande nome, é mulher, que é uma coisa que pode compor a chapa, e tem total condição de ser candidata a vice-governadora na nossa chapa. Está colocado o nome dela e o governador, como falei, depois do carnaval vai, junto com todos os partidos, decidir.



Quem ficar de fora permanece na base?

Eu não tenho dúvidas. Tanto o PP quanto o PDT são companheiros da nossa jornada, da nossa caminhada e eu tenho certeza que a gente vai resolver as coisas.



O senhor esqueceu de citar Lídice como candidata. O PT ou o governo não consideram a candidatura dela?

Não, muito pelo contrário. Lídice foi nossa companheira até pouco tempo. É uma companheira valorosa, senadora que foi eleita junto da nossa chapa. Ela tem totais condições de ser governadora, foi prefeita de Salvador, deputada estadual, deputada federal, então tem todo um conhecimento do estado também, tem total condição. Infelizmente, com a candidatura nacional de Eduardo Campos, ela teve que se colocar como candidata, o que é uma perda para a gente - eu acho que, nesse sentido, de perder uma valorosa companheira na nossa chapa, mas isso faz parte do processo. Política tem um espaço e a conjuntura nacional influencia na estadual. Mas ela tem totais condições.



O senhor pode antecipar quem vai ser o coordenador do programa de Rui Costa?

Não está definido ainda. Vai ser anunciado na próxima terça-feira (amanhã), mas não está definido ainda. Rui está conversando com algumas pessoas e até terça-feira ele vai apresentar esse nome.

