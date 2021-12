Chuva esvazia ato pró-impeachment no Jardim de Alah

A forte chuva que caiu na região do Jardim de Alah esvaziou a manifestação a favor do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. No momento, poucas pessoas acompanham a votação pelo telão montado no gramado próximo à orla. O trânsito na avenida Octávio Mangabeira, que estava congestionado por causa de um bloqueio na pista, foi liberado.

Mais cedo, os manifestantes fecharam a avenida, sentido Aeroclube. Por causa da grande quantidade de pessoas que tomaram a via, o tráfego da região permaneceu congestionado desde o supermercado Bompreço, de Armação, por quase duas horas.

A Polícia Militar informou que ainda não tem uma estimativa do número de pessoas no protesto. De acordo com o major da PM Gabriel Neto, a contagem está sendo realizada pelo Departamento de Comunicação Social (DCS) da corporação.

Vestidos de verde e amarelo, eles portam faixas e cartazes e assistiram, no início da tarde, ao pronunciamento dos deputados em um telão montado no gramado do Jardim de Alah enquanto aguardavam o início da votação. Aos gritos de "Fora, comunismo!", o atendente Igor Mascarenhas é um dos manifestantes no local. O jovem saiu do bairro de Brotas para pedir a saída da presidente: "Imagine estudar para ser médico e receber o mesmo que um gari? Isso é comunismo", disse.

A administradora Lídice Melo, moradora do bairro do Bonfim, conta que foi ao protesto exercer a cidadania: "Estou lutando por um novo governo, que seja baseado no livre mercado, no direito ao porte de arma e em uma educação de qualidade".

