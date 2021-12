Chegará a R$ 644 mi até 2018 a economia da Bahia com dívida

A suspensão no pagamento da dívida da Bahia com a União nos próximos seis meses vai equivaler à reposição das perdas de um semestre do Fundo de Participação dos Estados, disse nesta terça-feira, 21, o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório.

Ele acha que é pouco em relação à ajuda que outros estados receberão. "Há estados em situação financeira precária que terão benefícios de até R$ 300 milhões por mês. Esse deve ser o valor que a Bahia terá de benefício ao longo de todo um semestre", afirmou.

Cálculos preliminares dos técnicos da Sefaz-BA indicam que a Bahia deixará de pagar R$ 300 milhões este ano de juros e amortizações da dívida com a União e parcela junto ao BNDES. Em 2017, R$ 310 milhões e R$ 33 milhões em 2018. Total de R$ 644 milhões.

Esse valor total, pelo acordo, será pago, recalculado e atualizado a partir de 2027, quando vence o contrato atual da dívida baiana com a União que gira em torno de R$ 4,5 bilhões. Vitório brincou, alegando que o estado não está "chorando de barriga cheia". "Claro que nesse momento de crise toda ajuda é bem-vinda. A nossa esperança é que aquela reunião (entre governadores, secretários, ministro Meirelles e Temer) seja o início de novo pacto federativo".

Empréstimos

Para o secretário, ficou a impressão de que, a partir de agora, os estados que foram menos beneficiados com o acordo terão condições de obter empréstimos com o aval da União, o que é um pleito da Bahia. "É importante que não se perca a perspectiva da necessidade de investimentos para o desenvolvimento do Nordeste. Esse discurso enriquece a tese do ajuste fiscal, que é importante, mas é preciso desenvolver o país para que ele seja mais justo".

Uma nova política de desenvolvimento livraria os estados nordestinos principalmente da chamada guerra fiscal, que implica isenção de impostos para atração de novas empresas.

Limite

Em relação à inclusão dos estados na PEC que o governo federal pretende enviar ao Congresso limitando as despesas da União à inflação do ano anterior, Manoel Vitório declarou que esse assunto ainda está sendo analisado.

"O estado não presta o mesmo serviço que a União. É o caso da segurança, saúde e educação. A PEC permite que em caso de desequilíbrio financeiro pode se fazer redução de jornada de trabalho e salário do servidor público. Qual o espaço que você tem para fazer isso nas áreas de saúde, educação e segurança pública?".

