Chegada da Tocha Olímpica na Bahia tem protesto contra Temer

Estudantes de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia, aproveitaram a chegada da Tocha Olímpica na Bahia, nesta quinta-feira, 19, para protestar contra o governo do presidente interino Michel Temer (PMDB). Os manifestantes exibiram cartazes de protestos durante a passagem da Chama Olímpica pelo município.

Nos cartazes, eles falam em golpe, bandeira defendida pela presidente afastada Dilma Rousseff (PT). Com a frase "Fica MinC", eles também criticam a decisão do peemedebista de extinguir o Ministério da Cultura, medida que causa polêmica no meio artístico.

Os estudantes também sugerem reforma política.

Bahia

Teixeira de Freitas é o primeiro município baiano onde a Tocha Olímpica desfila. O símbolo dos Jogos vai percorrer 28 cidades na Bahia, com previsão de chegada na capital baiana no dia 24 de maio.

Nesta quinta, a Chama Olímpica percorre as ruas de Teixeira de Freitas e depois segue para Porto Seguro, passando por Itamaraju e Santa Cruz Cabrália.

*Jornalista viajou a convite da Nissan

O consultor de vendas José Braz Dávila, de 52 anos, é o primeiro condutor da Tocha Olímpica do @rio2016 na Bahia, em Teixeira de Freitas. #ATardeNoTourDaTocha Um vídeo publicado por @jornalatarde em Mai 19, 2016 às 5:53 PDT

adblock ativo