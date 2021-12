Chefe da Advocacia-Geral da União se demite e é terceiro a desembarcar do governo

O advogado-geral da União, José Levi, entregou ao presidente Jair Bolsonaro uma carta de demissão nesta segunda-feira, 29. Ex-integrante do Ministério da Economia e indicado por Paulo Guedes, ele é o terceiro a perder o cargo nas mudanças que Jair Bolsonaro está promovendo na Esplanada.

A demissão de Levi acontece após se recusar a assinar a ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para derrubar decretos dos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul.

Os decretos que Bolsonaro é contra impuseram “toque de recolher” à população, endurecendo as restrições à circulação de pessoas diante do agravamento da pandemia. Tanto Levi quanto o ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo possuem pontes com o Supremo Tribunal Federal (STF).

O primeiro a deixar o cargo foi Ernesto Araújo, do Ministério de Relações Exteriores, seguido pelo Ministro da Defesa Fernando Azevedo. Nos bastidores, a terceira mudança é esperada também para esta segunda. José Levi assumiu a advocia Geral da União em abril de 2020.

adblock ativo