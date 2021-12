Chávez mantinha boa relação com a Bahia

A morte do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez gerou comoção entre os principais lideranças dos partidos de esquerda da Bahia. O líder político tinha uma estreita relação com o governo baiano, com o qual firmou parcerias e convênios na gestão do governador Jaques Wagner.

Durante os 14 anos que ocupou a presidência da Venezuela, Chávez esteve na Bahia em duas oportunidades: em dezembro de 2008, quando participou da Cúpula da América Latina e do Caribe, e em maio de 2009, quando foi realizado o Encontro de Cúpula Brasil-Venezuela, no Complexo Costa do Sauipe.

Na primeira visita, Hugo Chávez presenteou à capital baiana uma estátua do líder revolucionário Simón Bolívar, que participou das lutas de independência da Venezuela, Peru, Colômbia, Equador e Bolívia.

O busto foi instalado em frente ao Centro de Convenções da Bahia, no bairro Jardim Armação e inaugurado com a presença de chefes de Estado como o ex-presidente Lula, e os presidentes Evo Morales, da Bolívia, Raúl Castro, de Cuba, e Manuel Zelaya, de Honduras. Como parte das homenagens, a rua que abriga o Centro de Convenções também foi batizada com o nome de Bolívar.

A segunda vinda de Chávez aconteceu em maio de 2009, quando foi realizada Cúpula Brasil-Venezuela, em que Chávez tratou com o ex-presidente Lula assuntos como a adesão venezuelana ao Mercosul, a construção de uma refinaria binacional em Pernambuco e a ampliação de linhas de financiamento do BNDES à Venezuela.

Na ocasião, Chávez foi recebido pelo governador Jaques Wagner no Palácio de Ondina, onde foi assinada uma carta de intenção com parcerias nas áreas de administração pública, turismo, programas sociais e cultura.

Dois meses antes, o governador Jaques Wagner esteve na Venezuela, quando foi discutido uma acordo para construção de uma unidade petroquímica em Camaçari, numa parceria da empresa baiana Braskem e a venezuelana Pequiven que previa um investimento de R$ 1 bilhão. A fábrica, contudo, acabou não saindo do papel por questões de mercado, conforme explicado posteriormente pela empresa baiana.

Também foi negociado com o presidente venezuelano o estabelecimento de voos diretos entre Caracas e Salvador, o que também acabou não se viabilizando.

A principal parceria de sucesso entre os governos baianos e venezuelano aconteceu no setor cultural. Um acordo de cooperação permitiu o intercâmbio entre a Neojibá (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, da Fundação Cultural do Estado da Bahia) e o sistema de orquestra juvenis da Venezuela. O projeto baiano adotou a metodologia pedagógica das orquestras da Venezuela.

Apesar de alinhado ideologicamente com os partidos de esquerda brasileiros, Chávez também firmou parcerias com partidos que hoje estão no campo da oposição. No segundo mandato de José Ronaldo DEM, entre 2001 e 2004, a prefeitura de Feira de Santana obteve recursos da ordem de US$ 11,5 milhões no Banco do Sul, na Venezuela, para a construção de um complexo com cinco viadutos.

Lamentação - Após a notícia da morte de Chávez, lideranças políticas baianas lamentaram o fato em sites de redes sociais, como o microblog Twitter.

Presidente estadual do PT, Jonas Paulo afirmou que "a morte de Chávez significa uma perda irreparável à luta independentista na America Latina". A senadora Lídice da Matta, presidente estadual do PSB, também lamentou a morte do líder político, classificando ele como o "presidente que fez uma verdadeira revolução na Venezuela".

Ex-ministro do Esporte e uma das principais lideranças do PCdoB, o baiano Orlando Silva afirmou que "o mundo perdeu um revolucionário". O deputado federal petista Zezéu Ribeiro também lamentou: "Perdemos um grande companheiro, um grande líder".

