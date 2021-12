Chapa será definida no final do mês, diz ACM Neto

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), disse na manhã desta quarta-feira, 6, que o PMDB tem legitimidade de pleitear a vaga de vice na chapa tanto quanto a atual vice-prefeita, Célia Sacramento (PV), e demais nomes. Ele informou ainda que definirá somente no final deste mês, a partir do dia 29, praticamente na véspera da convenção partidária, a chapa que disputará a sucessão em Salvador.

Neto afirmou que o Democratas homologará a chapa que irá disputar as eleições para a Prefeitura de Salvador entre os dias 29 de julho e 5 de agosto.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de o PMDB não ser agraciado com a vaga na vice, Neto disse que "o PMDB tem todo o direito, legitimidade pleitear a vaga", mas o que definirá são as conversas com partidos aliados.

"Todos têm o direito de pleitear, como a atual vice-prefeita tem. Não posso suprimir o direito de ninguém de pleitear a composição da chapa, pode até pleitear a cabeça da chapa. O que vai decidir as coisas são as conversas que estou tendo, já conversei com Célia, com o PMDB. Ainda nem defini minha candidatura", afirmou Neto

Ele ainda disse que "o futuro de Salvador está acima da vontade, do desejo, de estar apegado a um cargo. O PMDB manifestou seu desejo de compor a chapa, mas claro que isso tudo será construído ao fim. Primeiro, defino se eu serei candidato, depois a composição", disse o prefeito.

A resposta de Neto refere-se às declarações do ministro ministro-chefe da Secretaria de Governo de Michel Temer, Geddel Viera Lima (PMDB), que, em conversa com A TARDE, disse que "esse é o momento do PMDB".

"Pelo tamanho, pela estrutura, pela importância no governo federal, nós vamos brigar, reivindicar, mostrar ao prefeito que peça a compreensão aos demais aliados, mas esse é o momento do PMDB, nosso partido tem essa primazia para ocupar a vice, para fortalecer a vitória dele e a própria governança", disse Geddel, em matéria publicada na segunda, 4.

adblock ativo