Chapa do PT deve estar definida até o Carnaval, diz Wagner

O secretário chefe da Casa Civil, Rui Costa, apresentado neste sábado, 30, à militância como o candidato do PT para as eleições de 2014, afirmou que já essa semana entrará na roda de conversas com aliados sobre composição da chapa majoritária e programa de governo.

A chapa deve estar definida até o Carnaval, afirmou o governador Jaques Wagner. O senador Walter Pinheiro não apareceu no evento assim como representantes do PCdoB, PSD, PP e PDT.

Após discurso, Wagner afirmou para A TARDE que quer que a chapa esteja certa até final de fevereiro, para que se comece a trabalhá-la no estado. Ele mandou recado aos aliados que disputam a vaga de vice - no caso PDT e PP - que "sejam contaminados pelo altruísmo", como ele foi, ao abrir mão de sair candidato ao Senado.

O vice-governador, Otto Alencar (PSD), já está sacramentado para o Senado - disse Rui para a reportagem -, mas a vaga de vice permanece em aberto sendo disputada pelo PDT, do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, e pelo PP, do ex-ministro Mario Negromonte.

Qualidade - "Só queria lembrar que eu, para ajudar nisso, abri mão daquilo que se espera como caminho natural que é sair a senador. Eu espero que esse espírito de altruísmo também contamine os aliados", disse Wagner. Ele afirmou, ainda, que haverá compensação para quem ficar de fora.

"Vamos ter que discutir e vai ter uma hora que terá que decidir. E, na hora que decidir, é tentar fazer uma composição de compensação para quem não entrou", afirmou Wagner. Perguntado se densidade eleitoral seria um dos critérios de peso, Wagner disse que não. E deu a dica:

"Hoje vale muito mais eu me debruçar sobre uma pesquisa qualitativa, vendo a personalidade de governador que a população quer, do que ficar fazendo quantitativa".

E completou: "As pessoas começam a se ligar na campanha 60 dias antes da eleição, e olhe lá com Copa do Mundo. Mais do que uma quantitativa, é fazer interpretação do que vai pela cabeça do povo. Até porque tivemos junho e julho que foram as manifestações de rua".

Já Rui Costa disse que entra nas negociações: "Nós vamos conversar muito, o que ajudará a formar a chapa com o vice, senador e suplente de senador. Vamos organizar as chapas proporcionais também e iniciar tudo a partir dessa semana. Tudo coordenado pelo presidente do PT, pelo governador e, agora, com a minha participação".

Pinheiro - No evento que lotou o salão do Hotel Fiesta, com militantes do partido, representantes de movimentos sociais (MST, CUT, UNE) e prefeitos de 16 municípios, notou-se as ausências do senador Walter Pinheiro e representantes de partidos aliados.

O senador, que buscou até o final levar ao diretório petista a escolha de um entre os quatro postulantes (ele, Rui Costa, Luiz Caetano e Sergio Gabrielli), enviou uma mensagem de texto ao celular do ex-presidente do PT estadual, Jonas Paulo, que a leu em voz alta, alegando que estava num compromisso da Ademi, em Mata de São João.

Pinheiro parabenizou o presidente eleito do PT, Everaldo Anunciação, e finalizou: "Vamos para a vitória com Rui governador e Dilma presidente".

Antes disso, Wagner, em seu discurso, mandou recado sem citar nomes, ao falar sobre unidade do PT: "A vaidade individual tem que estar pelo menos um degrau abaixo da vaidade coletiva, que é o projeto, o partido"

Dos políticos de outras legendas estavam somente o presidente do PTB, Benito Gama, e o deputado federal Marcos Medrado, do Solidariedade. Governador e o candidato Rui Costa minimizaram as ausências dos aliados, dizendo que não houve convite formal por tratar-se de um encontro interno do PT.

"Não houve convocação. Eu mesmo não convoquei porque era um ato mais interno do partido", disse Rui. Wagner foi na mesma linha: "Não estava previsto isso. Aqui não era ato de lançamento da candidatura, não teve nenhuma convocação".

