Chance de deixar o PSL é de 80%, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirma que a chance de sair do PSL, partido pelo qual foi eleito em 2018, é de 80%. A declaração ocorreu durante entrevista à TV Record. A legenda enfrenta uma crise depois que houve um racha entre as alas bolsonarista e bivarista, esta ligada ao presidente nacional Luciano Bivar.

Na entrevista veiculada na noite deste domingo, 3, o presidente disse que não quer problemas em sua possível reeleição em 2022. “Eu posso sair do partido. Eu quero apenas uma determinação: transparência. Mais nada. Eu não estou brigando por recurso do fundo partidário. Eu quero que o partido não tenha problema com as eleições municipais do ano que vem e com uma possível reeleição minha em 2022”, disse.

A tendência, segundo Bolsonaro, é que sua saída seja acompanhada da criação de um novo partido. “80% para sair e 90% para criar um novo partido, que vai começar do zero. Sem televisão, sem fundo partidário, sem nada. O meu sonho é a gente poder colher assinatura de forma eletrônica junto ao eleitorado e, até março, eu teria um partido”, prevê.

