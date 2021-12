CGU confirma negociação para acordo de leniência com a Odebrecht

A Controladoria-Geral da União (CGU) confirmou que está em negociações com a construtora Odebrecht para assinatura de um acordo de leniência, segundo informações divulgadas pela Agência Brasil nesta sexta-feira (25). A CGU não costuma divulgar a relação das empresas com as quais negocia este tipo de acordo, no entanto, como a Odebrecht tornou a informação pública, a controladoria confirmou a negociação.

"No caso da Odebrecht, após divulgação realizada pela empresa, a CGU confirma que está em fase de negociação do acordo de leniência", diz a CGU. Na última terça-feira (22), a Odebrecht informou que todos os executivos da empreiteira concordaram em fechar acordos de delação premiada - quando pessoas investigadas concordam em colaborar com as investigações informando o que sabem e, em contrapartida, obtêm benefício da redução da pena. (Equipe AE)

